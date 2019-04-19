Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota представила свой новый фургон ProAce City, по своей концепции сильно схожий с моделями Opel Combo, Citroen Berlingo и Peugeot Partner.

Автомобиль получил две кузовные версии – цельнометаллический фургон и пассажирская модификация. Для новинки также доступно два варианта колесной базы – стандартная: 2785 мм и удлиненная: 2975 мм. Длина фургонов составит 4404 мм и 4753 мм соответственно.

В моторную гамму ProAce City войдут бензиновые и дизельные двигатели, выдающие от 75 до 130 лошадиных сил мощности. В качестве трансмиссии выступит 5- или 6-ступенчатая МКПП, а также 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В арсенал базовой комплектации новинки войдут: система предотвращения столкновений, мониторинг дорожных знаков, круиз-контроль, функция мониторинга усталости водителя. В качестве опции для покупателей предложат: систему автоматического включения дальнего света и система предупреждения о раскачке кузова.

«Топовая» версия ProAce City получит адаптивный «круиз» и систему мониторинга слепых зон.