Toyota показала тизер нового Highlander

Компания Toyota опубликовала официальный тизер нового поколения вседорожника Highlander, официальный дебют которого состоится 17 апреля на автомобильной выставке в Нью-Йорке.
Дизайн нового «Хайлендера» был представлен в виде 3D-инсталляции из 200 отдельных элементов. Созданием арт-объекта художник Майкл Мерфи занимался два месяца.
Напомним, что текущая версия Toyota Highlander выпускается с 2013 года. За кроссовер в России просят от 3 миллионов 500 тысяч рублей, пишет издание 110km.ru.
Get ready to see the all-new 2020 #Highlander at the New York International Auto Show https://toyota.us/2Kmgwel
Опубликовано Toyota USA Вторник, 9 апреля 2019 г.