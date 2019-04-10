Toyota показала тизер нового Highlander

Компания Toyota опубликовала официальный тизер нового поколения вседорожника Highlander, официальный дебют которого состоится 17 апреля на автомобильной выставке в Нью-Йорке.

Дизайн нового «Хайлендера» был представлен в виде 3D-инсталляции из 200 отдельных элементов. Созданием арт-объекта художник Майкл Мерфи занимался два месяца.

Напомним, что текущая версия Toyota Highlander выпускается с 2013 года. За кроссовер в России просят от 3 миллионов 500 тысяч рублей, пишет издание 110km.ru.