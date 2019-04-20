ТОП-10 автомобилей, от которых отказываются уже в первый год после покупки

Аналитический портал ISeeCars опубликовал результаты собственного исследования, в котором была названа десятка автомобилей, от которых их владельцы отказываются уже в первый год после приобретения. Примечательно, но половина из этой дюжины – машины премиальных брендов. Рейтинг составлен на основе данных по авторынку США.

На первом месте в этом ТОП-е расположился BMW 3-Series. Согласно информации издания, за последний год порядка 8 процентов владельцев этого авто продали его уже в первый год после покупки. О причинах данного решения остается только гадать, но можно предположить, что их немало, начиная от дороговизны обслуживания и заканчивая неудовлетворенностью клиентов, ожидавших большего от премиальной модели. Кстати, по этой же статистике, «трешка» теряет до 18% от первоначальной стоимости уже в первый год эксплуатации.

Вторая позиция оказалась за еще одним BMW – 5-Series. Доля отказников этой модели в первый год владения составляет 7,1%. Как и «тройка», «пятерка» теряет в первый год после покупки 18 процентов от первоначальной цены.

В тройке лидеров оказался Mercedes-Benz C-Class. Порядка 6,1% владельцев этого автомобиля отказываются от него в первый год с момента покупки.

Четвертая и пятая позиции достались Nissan Versa и Dodge Dart – 4 и 3,9% отказников соответственно.

Во вторую пятерку автомобилей, от которых их владельцы отказываются в первый год после покупки, вошли: BMW X3, BMW 4-Series, Mercedes-Benz E-Class, Chrysler 200 и Subaru WRX.