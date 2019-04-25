Tesla возвращает бюджетные комплектации электромобилей

Американский производитель электрокаров сообщил об ожидаемом возвращении самых дешёвых модификаций таких моделей, как Мodel X и Model S. При этом, в фирме рассказали о том, что зря не тратили время и должным образом усовершенствовали версии.

Так, электромоторы получили некоторые изменения, как и ходовая часть. Ввиду этого удалось в общей сложности увеличить общую дальность хода вплоть до 10 процентов. Таким образом модель Х может преодолеть расстояние в 523 километра, тогда как следующая модификация – почти 600 километров. При этом, ёмкость встроенных аккумуляторов не увеличивали.

Кроме того, новые бюджетные электрокары будут заряжаться быстрее, чем их первые версии. Настраивать высоту клиренса можно будет с помощью пневмоподвески. Стоимость модели Х будет стартовать от 84 тысяч долларов, тогда как за Model S нужно будет отдать не менее 78 тысяч долларов.