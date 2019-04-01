Tesla увеличила автономность Model X

Американский производитель не перестаёт искать всё более безопасные альтернативные источники энергии для своих транспортных средств. Так, была представлена новая модификация Model X, которая включает в себя битопливную газоэлектрическую систему.

Сообщается, что данный автомобиль был разработан специально для стран Восточной Европы, где до сих пор не налажена инфраструктура для электрокаров, поэтому местные жители, даже желая «пересесть» на более экологичный транспорт, не могут себе это позволить. На задней оси авто будет располагаться турбированный двигатель, который работает на природном газе и имеет мощность в 90 кВт. Таким образом машина за счёт этого мотора может не только заводиться и двигаться, но и одновременно производить подзарядку аккумуляторов.

В новом авто установлен баллон на 40 литров, чего хватит, чтобы машина преодолела в среднем четыре сотни километров на электротяге и столько же на метане. Уже в скором времени компания выпустит свою газоэлектрическую новинку на рынки стран СНГ, ценник же будет варьироваться около 80 тысяч евро.