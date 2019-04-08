Tesla Model X прошла испытания на бездорожье

На одном из полигонов Чехии провели испытания автомобиля Tesla Model X в условиях бездорожья.

Несмотря на скептицизм многих экспертов, кроссовер на электромоторе достаточно смело преодолевал различные «грязевые засады». Не последнюю роль сыграла пневмоподвеска, которая на пике своих возможностей гарантирует дорожный просвет чуть более 22 сантиметров. Кроме того, преодолевать преграды автомобилю помогает абсолютно плоское дно и адаптированный к езде по ямам режим езды.



В электрокаре используется специальная антипробуксовочная технология, которая позволяет намного эффективнее работать тормозам. Напомним, что в авто установлен мотор с отдачей в 524 лошадиные силы. В топовой же модификации мощность паркетника доходит до 772 лошадей. С заряженной батареей электрокар может преодолеть около 565 километров. На российском рынке за него просят не менее 11 миллионов 500 тысяч рублей.