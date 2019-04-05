Теперь сдавать теорию в автошколе будет сложнее

В профильном министерстве подготовили пакет правок в рамках глобального реформирования экзаменационной программы по получению водительского удостоверения. Как оказалось, власти собираются полностью изменить подход к проверке теоретических знаний у будущих автомобилистов.

Напомним, что провести изменения в этой сфере деятельности в прошлом году лично потребовал президент Российской Федерации. В ГИБДД ответственно подошли к выполнению этой задачи и рассказали, что планируют систематизировать знанию по каждому отдельному типу транспортного средства. Ведь в настоящий момент экзаменационные билеты разделяются только на категории С-D, и на М-В. При этом, больших отличий между вопросами по этим типам билетов нет.

Кроме того, сообщается, что власти решили воспользоваться опытом западных коллег. Сейчас допустимо неправильно ответить только на 2 вопроса в билете, чтобы получить права. В дальнейшем же будет производиться дифференцирование оценивания. И если водитель неправильно ответит на вопрос, который напрямую касается безопасности движения, то моментально провалит экзамен. По мнению экспертов, в этой области знания будущих автомобилистов должны быть совершенными и никаких ошибок допускаться не должно.