Subaru анонсировала дату дебюта нового Outback

Компания Subaru анонсировала дату официального дебюта нового поколения вседорожного универсала Outback. Новинка будет представлена уже 17 апреля на автомобильной выставке в Нью-Йорке.

Пресс-служба японской марки опубликовала первое изображение автомобиля, созданного на новой платформе SGP, как у нынешнего Forester.

Универсал получит увеличенный клиренс и обвес из некрашенного пластика. Кроме того, на тизере видно, что автомобиль получит экспедиционный багажник на крыше.

Предполагается, что моторная линейка нового «Аутбэка» лишится 6-цилиндрового 3,6-литрового двигателя, который заменят на 2,4-литровый турбированный агрегат на 264 «силы» при 376 Нм крутящего момента.

Также ожидается, что новый Outback будет комплектоваться гибридной установкой, состоящей из 2-литрового «оппозитника» на 150 л.с., электромотора и бесступенчатого вариатора.

Напомним, что текущая генерация Subaru Outback сейчас продается в России по цене от 2 миллионов 659 тысяч рублей.