Стартовали продажи Haval H2 и H6 с новым логотипом

Китайский бренд Haval, принадлежащий концерну Great Wall, начал продажи на российском авторынке вседорожников H2 и H6 с новым логотипом, который отличается от старого более спокойными серыми тонами вместо красных. Новая цветовая гамма логотипа «Хавейл» символизирует молодость и динамичность.

Первые автомобили с новым логотипом уже поступили в дилерские центры Haval в России. Шильдики располагаются как на радиаторной решетке, так и на рулевом колесе машин. Других изменений в H2 и H6 не произошло. Кроссоверы по-прежнему продают по цене от 1 миллиона 108 тысяч 400 рублей и 1 миллиона 127 тысяч 800 рублей соответственно.

Напомним, что первым автомобилем с обновленной эмблемой Haval в России стал кроссовер H9, который вышел в продажу в марте.