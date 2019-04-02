Стартовал третий этап реформирования ОСАГО

Начиная со вчерашнего дня, каждый автомобилист получит коэффициент «бонус-малус», который будет зависеть от количества дорожно-транспортных происшествий, случившихся за последний год. По словам представителей власти, новая схема начисления бонусов станет ещё более справедливой и понятной.

Таким образом, каждый год именно 1 апреля автомобилист будет получать свой коэффициент. Он даст право на получение скидки за безаварийное вождение, а также может использоваться в качестве надбавки, если же автомобилист всё-таки был задействован в аварии. Сообщается, что если в течение года водитель не попал ни в одно ДТП, то он может смело рассчитывать на скидку за ОСАГО вплоть до 50 процентов.

Что же касается верхней планки, то на законодательном уровне установлено, что коэффициент не может быть больше 2.5. Таким образом страховка максимум может обойтись в два с половиной раза дороже, по сравнению со стандартной ценой.

Напомним, что по данным за прошлый год большая половина отечественных водителей получила коэффициент менее 1, что позволило им сэкономить на приобретении полиса.