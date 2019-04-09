Стало известно, за какие нарушения будут наказывать строже

Власти всерьёз занялись вопросом о сокращении аварийности на дорогах страны, ввиду чего было принято решение сделать некоторые наказания намного строже, дабы стимулировать в водителях ответственное поведение.

Так, представитель профильного ведомства сообщил о том, что в скором времени будет запущена обновлённая система наказаний для самых опасных нарушений. Так, речь идёт о вождении автомобилем в нетрезвом состоянии, управление транспортным средством без прав, езда на запрещающий сигнал светофора, отказ пропускать транспорт экстренных служб и прочее.

Пока что не раскрывается, каким именно способом будут ужесточаться наказания. Возможно, у нетрезвых водителей будут конфисковывать автомобили или же увеличится срок лишения прав, а также сумма взысканий. В любом случае, ведомство пойдёт на всё для того, чтобы снизить показатель социального риска до 4 к 2024 году, ведь сейчас он составляет почти 13.