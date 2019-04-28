Стало известно, сколько тратят на бензин российские автомобилисты

Аналитики портала «Автостат» провели любопытное исследование с целью выяснить, сколько в среднем в месяц тратят автомобилисты в России на заправку своего «железного коня».

Согласно результатам проведенного опроса, затраты на горючее у 42 процентов респондентов переваливают за отметку в 4 тысячи рублей в месяц.

От 4 до 7 тысяч рублей тратят на топливо 21 процент опрошенных, а 17,2% участников опроса ежемесячно отдают на заправках от 2 до 3 тысяч рублей.

Еще 15% респондентов отметили, что мало пользуются личным автомобилем, что позволяет им укладываться в сумму от 1 до 2 тысяч рублей в месяц на горючее.

Самыми экономными в этом плане оказались лишь 5 процентов россиян, которые тратят на заправку автомобиля сумму менее одной тысячи рублей.

Отметим, что расходы на бензин и «дизель» также напрямую зависят от класса автомобиля и установленного под его капотом двигателя.