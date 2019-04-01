Стало известно, какие машины будет выпускать Chery в Калининграде

Появилась информация о том, что китайский автомобильный производитель получил разрешающие сертификаты на серийное изготовление в Российской Федерации своих автомобилей модели Tiggo 4, 5 и 7.

Напомним, что производственной площадкой станет завод Автотор в Калининграде. В общей же сложности планируется наладить сборку автомобилей сразу 8 комплектаций, хотя такие модели, как Tiggo 2 и 3 так и будут поступать на отечественный рынок из Поднебесной.

Что касается моторов, то калининградские авто будут работать только на трёх агрегатах. Самым мощным станет полуторалитровый двигатель с отдачей в 152 лошадиные силы. Кроме того, производитель говорил о двухлитровом атмосфернике с отдачей в 122 лошадиные силы и о полуторалитровом моторе на дизеле с мощностью в 147 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будут доступны роботизированные коробки передач на 5 ступеней, а также механика и вариатор. Все комплектации машин будут исключительно переднеприводными. Когда именно начнётся сборка на отечественном заводе – пока не сообщается.