Стал известен лучший автомобиль 2019 года

В рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке состоялось торжественное оглашение победителей премии World Car of the Year 2019.

«Автомобилем года» назван электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Эта же модель завоевала награды в двух других категориях: «Дизайн года» и «Экологичный автомобиль».

Лучшим «Городским автомобилем» назван Suzuki Jimny, а «Люксовым автомобилем» – Audi A7.

Звание «Гиперкар года» получил McLaren 720S.

Напомним, что в 2018 году победу в конкурсе World Car of the Year 2019 одержал Volvo XC60. За год до этого – Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.