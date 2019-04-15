Составлен ТОП-5 самых надежных китайских автомобилей

Российские автолюбители продолжают скептически относиться к продукции китайского автопрома с точки зрения надежности. Тем не менее, в широкой линейке автомобилей китайских марок существует ряд моделей, которые могут удивить своей беспроблемностью в эксплуатации.

Одним из таких автомобилей является бюджетный хэтчбек Chery Kimo, снятый с производства еще в 2013 году. 5-дверка комплектовалась скромным 1,3-литровым мотором, который несмотря на внушительные пробеги отличается своей надежностью и неприхотливостью.

Вторая строчка этого ТОП-а досталась Lifan Smily, визуально представляющего клона легендарного британского автомобиля Mini Cooper. Китайский аналог «Мини» сходил с конвейера с 2008 по 2018 год, и, даже одно время входил в ТОП-5 самых дешевых иномарок в России. Сейчас же найти этот автомобиль можно только на вторичке, где «живых» экземпляров этой модели с 88- и 89-сильными моторами на удивление много.

Тройку лидеров замыкает 4-дверный Geely Emgrand 7, продающийся в России с начала марта в обновленных версиях от 735 тысяч 900 рублей.

Четвертым и пятым в этом рейтинге стали компактный FAW Oley и кроссовер Chery Tiggo 5.