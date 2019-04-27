Составлен ТОП-5 самых мощных кроссоверов в мире

Спортивные кроссоверы – новый сегмент, на который обратили внимание многие автопроизводители. В ближайшие годы в линейках даже тех автомобильных компаний, которые десятилетиями игнорировали сегмент SUV, появятся такие модели.

Эксперты составили пятерку кроссоверов в мире, которые имеют не только высокий клиренс, но также способны демонстрировать внушительные динамические характеристики, не уступающие спорткарам.

На пятой позиции расположился британский Range Rover Sport, комплектуемый 5-литровым 525-сильным двигателем при 625 Нм крутящего момента. С этим мотором кроссовер разгоняется с места до первой «сотни» за 5,3-секунды.

Четвертым стал Mercedes-Benz GLE G63 AMG, который с 5,5-литровым V8 с дойным турбонаддувом способен выдавать 585 лошадиных сил мощности при 760 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2-секунды.

Тройку лидеров открывает BMW X5M, оснащаемый 4,4-литровым битурбированным агрегатом на 575 л.с. и 750 Нм момента. Первую «сотню» этот автомобиль разменивает за 4,2-секунды, пишут «Автоновостидня».

Вторая строчка досталась Porsche Cayenne Turbo. Этот кроссовер, обладая достаточно компактным 4-литровым мотором, за счет турбины способен демонстрировать мощность в 550 лошадиных сил при 770 Нм вращающего момента. На разгон с места до первой «сотни» у него уходит всего 4,1-секунды.

Наконец, первая позиция этого ТОП-а досталась итальянскому Lamborghini Urus. С 4-литровым турбомотором этот «жеребец» обладает 650 лошадиными силами мощности, а его пиковый крутящий момент равен 850 Нм. Все это позволяет «Урусу» достигать первых 100 км/ч всего за 3,6-секунды.