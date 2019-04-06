Составлен ТОП-5 полезных привычек, продлевающих жизнь автомобилю

Порой срок службы автомобиля зависит не только от общей надежности узлов и агрегатов машины, но и от внимания и заботы к ней со стороны владельца. Автомобильные эксперты составили пятерку полезных привычек водителя, продлевающих жизнь «железному коню».

Открывает ТОП-5 привычка регулярно менять масло в двигателе и трансмиссии. Таким образом можно защитить мотор и коробку от высокого износа и продлить их срок службы.

На втором месте расположилась не менее важная привычка своевременно менять так называемые «расходники» (технические жидкости, фильтра, тормозные механизмы, свечи зажигания итд.).

Третья позиция досталась привычке следить за состоянием узлов и агрегатов машины – это проверка масла, уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, давления в шинах и оценка состояния подвески.

Четвертой полезной привычкой для автовладельцев является поддержание автомобиля в чистоте. Своевременная мойка машины позволит избежать в будущем проблем с ЛКП и кузовом.

Пятерку замыкает привычка прислушиваться к посторонним звукам, идущим от двигателя, трансмиссии и подвески. Часто по звукам удается оперативно выявить грядущую неисправность, которая в будущем может вылиться в поломку машины и ее дорогостоящий ремонт.