Составлен ТОП-10 самых популярных марок кроссоверов в РФ

По итогам марта 2019 года на российском авторынке было реализовано порядка 59 тысяч 85 единиц новых кроссоверов, что очень близко к показателю аналогичного периода 2018 года (60 тысяч 30 машин).

Звание самой популярной марки по объему продаж кроссоверов осталось за южнокорейской Hyundai с показателем в 8 тысяч 19 реализованных машин.

На втором месте расположилась Renault – 6 тысяч 59 экземпляров (+6,8%). ТОП-3 замкнул Nissan с объемом реализации в 5 тысяч 5 автомобилей, что на 5 процентов ниже, чем было годом ранее.

Четвертым и пятым в этом рейтинге стали Lada и Kia – 4 тысячи 970 и 4 тысячи 665 автомобилей соответственно.

В ТОП-10 также вошли: Toyota – 4 тысячи 511 машин, Volkswagen – 3 тысячи 756 автомобилей, Mitsubishi – 3 тысячи 436 штук, Chevrolet – 2 тысячи 145 единиц и Skoda – 1 тысяча 847 продаж.