Сколько способен проехать автомобиль на «пустом» баке

Порой случаются ситуации, когда даже опытных автомобилистов в дальних поездках застает врасплох отсутствие автозаправочных станций, в то время как топливо в баках их машин постепенно подходит к концу. Сигнализирует об этом значок на приборной панели в виде горящей лампочки в форме бензоколонки.

В зависимости от марки и модели автомобиля количество оставшегося топлива в баке при загоревшейся лампочке уровня топлива может быть разным, но в среднем получается значение, позволяющее проехать еще как минимум 50 километров. Для кроссоверов и внедорожников, имеющих больший объем топливных баков, этот показатель может составить около 100-150 км.

Значит ли это, что при появлении сигнальной лампы на приборной панели можно не спешить на заправку? Определенно, нет. Особенно, если вы находитесь в незнакомой местности и не уверены, через сколько километров расположена следующая автозаправочная станция. Более того, езда на пустом баке чревата серьезными последствиями для автомобиля вплоть до выхода из строя катализатора и бензонасоса.