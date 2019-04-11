Штраф за превышение скорости вырастет сразу в 6 раз

В профильном ведомстве выступили с инициативой о существенном увеличении штрафа за нарушение скоростного режима. Предполагается, что это позволит значительно сократить число аварий на дорогах России.

Только за первый квартал этого года в стране произошло более 31 тысячи ДТП, в которых погибло больше 3 тысяч человек. Показатели конечно ниже, чем годом раньше, однако, если рассматривать число людей, получивших травмы, то этом случае их количество увеличилось.

В настоящий момент за превышение скорости полагается штраф размером в 500 рублей. Однако, если инициатива ГИБДД будет узаконена, то нарушителям придётся платить 3 тысячи рублей. А если верить статистике, то превышение скорости – это одно из самых распространённых нарушений в стране, а значит изменение размера санкций затронет миллионы российских автомобилистов.

Независимые же эксперты отмечают, что водители вряд ли воспримут эту новость с энтузиазмом. И в первую очередь властям нужно закончить инспектирование дорог, чтобы определить, на каких участках есть возможность увеличить скоростной лимит, а на каких его, напротив, нужно снизить. Только после этого стоит переходить к значительному повышению штрафов.