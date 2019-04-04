Серийный кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Предприятие «Автофрамос» в Москве завершило тестовое производство нового французского кроссовера Renault Arkana. Завод готов к запуску серийной сборки этой модели.

Официальный дебют серийного «Аркана» состоится уже в этом месяце, 11 апреля, в ходе которого представители «Рено» огласят техническую информацию о своем новом купе-кроссовере и назовут его цену.

Продажи новинки должны стартовать уже в первом полугодии 2019 года.

Напомним, что концепт-версия Renault Arkana была представлена на Московском автосалоне (ММАС-2018) прошлой осенью.