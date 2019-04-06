Ржавый Porsche 1952 года продают дороже нового Cayenne

Онлайн-аукцион eBay опубликовал объявление о продаже ржавого Porsche 356 Coupe 1952 года выпуска. Несмотря на ужасающее состояние кузова за машину просят немалую сумму – 82 тысячи 500 долларов, что эквивалентно 5 миллионам 400 тысячам рублей по актуальному курсу. Для сравнения, новый Porsche Cayenne в базовой комплектации сейчас продают за сумму от 65 тысяч 700 долларов или 4 миллиона 300 тысяч рублей.

Предыдущий владелец выставленного на аукцион «Порше» приобрел машину в начале 70-х. Оригинальным цветом автомобиля был оттенок серого с голубоватым отливом под названием Fish Silver Grey, от которого теперь не осталось ни следа, как, собственно и от логотипов и задних фонарей.

Несмотря на это, отреставрированные Porsche 356 ценятся среди коллекционеров раритета. За восстановленные 356-е просят от 200 до 250 тысяч долларов или от 13 до 16,5 миллионов рублей.