«Русским Прадо» окажется второе поколение УАЗ «Патриота»

Недавно наша редакция уже сообщала о планах компании «УАЗ» выпустить аналог внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. По новым данным, речь идет не об отдельной модели, а о втором поколении УАЗ «Патриот», который переживет самую глубокую в истории данной модели модернизацию.

Внедорожник получит другую раму и подвески, а также заново спроектированный кузов. Проект по выпуску так называемого «Русского Прадо» обойдется Ульяновскому автомобильному заводу в 7 миллионов 400 тысяч долларов или 482 миллиона 900 тысяч рублей по актуальному курсу.

Напомним что разрабатывать второе поколение «Патриота» инженеры «УАЗ» начали еще в 2017 году. Ожидается, что серийная версия новинки появится в 2020-м.

В будущем на новой платформе, которая ляжет в основу «Русского Прадо»/«Патриота», спроектируют целое семейство автомобилей – пикап, монокэб и фургон.