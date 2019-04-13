Русский инженер обвинил шоу «Гранд Тур» с Кларксоном в плагиате

Русский инженер Юрий Постников, ныне проживающий в Германии, обвинил автомобильное шоу The Grand Tour, ведущими которого являются знаменитая тройка – Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, в плагиате.

Мужчина является основателем и владельцем компании Partisan Motors, которая в 2017 году представила электрический внедорожник Partisan One. Машина выделялась среди своих конкурентов отсутствием какого-либо дизайна и быстросборной конструкцией.

По словам инженера, он обнаружил плагиат его детища, посмотрев 13-ю серию третьего сезона «Гранд Тур», в которой ведущие шоу отправились в Монголию, а затем вертолет сбросил для них отдельные детали, благодаря которым они собрали 3-местный внедорожник, чтобы отправиться на нем в путь до ближайшей деревни.

Постников утверждает, что он разработал сценарий для данного эпизода The Grand Tour, поскольку в 2017 году к нему с такой идеей обратились продюсеры шоу. Изначально планировалось, что ведущие будут собирать его внедорожник Partisan One, детали для которого «десантируют» с воздуха, однако в дальнейшем от этой идеи шоураннеры отказались. Тем не менее, по словам русского инженера, его идея все-таки была задействована в 13-м эпизоде шоу, но никаких ссылок на него нет, а вместо его автомобиля Partisan One используется самодельная машина.

Теперь Постников собирается подать в суд на шоу The Grand Tour, требуя, чтобы эпизод был переснят с использованием внедорожника Partisan One.