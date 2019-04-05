Российский рынок в марте показал результаты лучше, чем ожидалось

По данным европейской профильной ассоциации на российском рынке было реализовано 160 тысяч 180 экземпляров авто. Таковы результаты за первый весенний месяц. Таким образом чистый прирост составляет 1.8 процента по сравнению с мартом прошлого года. Но, несмотря на это, дальнейший прогноз на рынке РФ всё равно остаётся негативным.

По сути, мнение по поводу отечественного рынка среди специалистов разошлось. Ведь в этой сфере наблюдалось некоторое напряжение после того, как в конце зимы продажи рухнули более, чем на 3.5 процента. Теперь же рынок немного оживился, но скептики связывают это с тем, что государство запустило несколько программ, стимулирующих приобретение автомобилей. С другой стороны, эксперты утверждают, что эти льготные предложения распространяются исключительно на бюджетный транспорт, тогда как в марте выросли продажи и премиальных автомобилей.

Очень хорошие результаты в прошлом месяце показал бренд Nissan. Машины этой марки были реализованы в количестве 8 тысяч 136 единиц и чистый прирост составил 27 процентов. Не лучшим образом складывается ситуация вокруг бренда Ford. На фоне ухода марки с российского автопрома рейтинг автомобилей значительно снизился. Всего было продано чуть больше трёх с половиной тысяч моделей американского бренда, а отрицательная динамика составила 32 процента. Хотя, в будущем месяце ситуация будет принципиально другой, возможно производитель даже выйдет в плюс, так как решил устроить акцию невиданной щедрости и значительно снизил цены на машины, ликвидируя запасы автодилеров.