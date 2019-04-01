Рендер Lada Vesta Roadster выложили в Сеть

Периодически в Сети появляются различные рендеры популярной российской модели “АвтоВАЗа” – Lada Vesta. На этот раз независимые дизайнеры представили, как могла бы выглядеть родстер-версия Lada Vesta.

Художники сохранили «Весте» ее фирменный Х-образный дизайн передней части, оставив только две двери, что придало экстерьеру родстера особый вид.

Из других изменений стандартной Vesta стоит отметить удлиненный капот и покатую крышу в задней части кузова.

Напомним, что модель Lada Vesta остается самой популярной в линейке «АвтоВАЗа». Компания продолжает наращивать количество автомобилей в данном семействе, выпуская все больше различных модификаций «Весты». Одной из последних таких версий стала Lada Vesta Sport, ставшая самым дорогим автомобилем «Лада» в истории. За максимальную комплектацию «Весты Спорт» просят более 1 миллиона рублей.