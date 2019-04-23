Renault затягивает обновление Koleos

Французский бренд уже давно говорил о модернизации паркетника модели Koleos, однако, дата презентации до сих пор держится в тайне. Более того, автомобиль совсем недавно заметили на дорогах, но он опять был покрыт камуфляжной плёнкой. И это при том, что первые фото замаскированного автомобиля были сделаны ещё прошлым летом.

Если судить по фотографиям, вероятнее всего компания Renault планирует не выпуск новой генерации автомобиля, а лишь проводит рестайлинг, который, к слову, чрезвычайно затянулся. Сразу видно, что машина получит обновлённую модификацию решётки радиатора, а также передний бампер. Фронтальная светотехника получила диодную «начинку». Что же изменилось в задней части авто пока неясно из-за камуфляжа.

Остаётся в тайне и моторная гамма автомобиля. Напомним, что актуальная версия продаётся с двигателями на бензине мощностью в 144 и 171 лошадиную силу, тогда как дизельный аналог имеет отдачу в 177 лошадей. Стоимость машины в базовой версии составляет 1 миллион 699 тысяч рублей.