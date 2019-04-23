Renault выпустит кроссовер на базе Kwid

Компания Renault готовит к выходу бюджетный кроссовер, разработанный на базе уже продающейся на рынках развивающихся стран модели Kwid. Новинку спроектируют на модифицированной архитектуре CMF-A, а главным рынком ее сбыта станет Индия.

Длина кроссовера составит не более 4 метров, а дизайн будет выполнен современном стиле. Судя по всему, речь идет о хэтчбеке с увеличенным дорожным просветом и имитацией внедорожного обвеса.

Предполагается, что приводить в движение автомобиль будет 1-литровый агрегат, мощность которого пока держится в секрете. Связку ему составит 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

Выпуском новой модели «Рено» намерена восстановить продажи на индийском рынке, где французы продолжают терять позиции. За прошлый год объем реализации автомобилей Renault в Индии составил 82 тысячи 368 единиц, в то время как продажи Hyundai составили 550 тысяч машин.