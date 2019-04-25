Renault Kangoo получил новый дизайн

Состоялась главная премьера марки Renault. Речь идёт про автомобиль Kangoo нового поколения. Сообщается, что новинка получит не только популярную сейчас «зелёную» силовую установку, но и традиционные двигатели внутреннего сгорания.

Справедливости ради стоит отметить восхитительную работу дизайнеров бренда. Ведь внешне машина очень сильно преобразилась, став более солидной и оригинальной. Передняя часть авто выполнена в брендовом стиле, тогда как задняя – это принципиально новое решение. А на корме теперь красуются С-образные фонари, которые соединяются светящейся полосой.

Пока что неизвестно, как именно будет выглядеть салон, так как окна машины были затонированы. Кроме того, в секрете держатся и технические характеристики модели. Напомним, что актуальная электрифицированная версия работает за счёт двигателя на 60 лошадей и батареи с запасом хода до двухсот километров.

На рынок Старого света модель поступит не раньше следующего года. А вот будет ли машина продаваться в России – пока неясно.