Ravon может начать производство своих машин в РФ

Узбекская автомобильная марка Ravon может наладить производство своих машин на территории России. Согласно последней информации, старт сборки автомобилей «Равон» в РФ будет дан уже этим летом. В качестве площадки, которая примет у себя модельную линейку узбекской компании, выступит завод Derways в Черкесске.

По пока неподтвержденным данным, тестовое производство автомобилей Ravon должно начаться в июле этого года.

До момента, пока российский завод начнет сборку автомобилей «Равон», компания «Узавтосаноат» планирует начало поставок в Россию машин, выпущенных на территории Узбекистана.

Напомним, что предприятие Derways простаивает с осени прошлого года, когда от сотрудничества с ним отказались китайские бренды Chery, Lifan, Brilliance и Great Wall (Hower). Контракт с Ravon должен спасти завод от банкротства.