Рассекречен премиальный Cadillac CT5

Люксовый бренд наконец-то рассекретил информацию относительно Cadillac CT5. Сообщается, что новинка будет оснащена автопилотом, при этом ответственность за вождение по-прежнему будет оставаться на водительских плечах.

Несколько недель назад фирма уже раскрыла некоторую информацию во время анонсирования новинки. Теперь же появились и технические характеристики автомобиля. В основе новой модели положена платформа Alpha, соответственно, мотор располагается поперёк спереди. Опционально можно приобрести авто с системой полного привода.

Под капотом может располагаться брендовый двухлитровый мотор с отдачей в 240 лошадиных сил или же трёхлитровый двигатель с мощностью на 100 лошадей больше. Они сочетаются с коробкой автомат на 10 ступеней. Со временем в продажу поступит и заряженная модификация этого автомобиля, которая будет работать на моторе объёмом в 4.2 литра с отдачей в 557 лошадиных сил.

Интерьер выполнен в консервативном стиле. Использовались премиальные материалы. Переднюю панель украшает десятидюймовый тачскрин для управления системой мультимедиа. Вероятнее всего автомобиль поступит в продажу и на отечественном рынке.