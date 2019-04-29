Прокуратура выявила серьёзные нарушения в сегменте установки дорожных камер

По итогам проверки видеосистем в регионах России было сообщено о сговорах и серьёзном превышении полномочий профильных служб.

Представители ГИБДД обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку субъектов страны по вопросам правильности установки и дальнейшей эксплуатации фото- и видеокомплексов для фиксации нарушений ПДД. И, несмотря на скверные ожидания, фактический результат оказался ещё хуже. Были зафиксированы факты некорректного финансирования, и даже хищения бюджетных средств.

Рекордсменами по нарушениям в этом сегменте стали Вологодская и Новгородская области. В частности, там проводились махинации на крупные суммы денег. В условиях отсутствия государственного заказа создавались сторонние компании, которым переводили деньги, выделенные на модернизацию и расширение систем фото- и видеофиксации. На основании этого были открыты уголовные дела, а виновники уже понесли наказания.