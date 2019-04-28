Производство автомобилей Opel в РФ возобновят в третьем квартале

Компания Opel планирует возобновить сборку своих автомобилей в России уже в третьем квартале этого года, пишет издание «Авторевю».

По информации портала, тестовое производство минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro начнется в мае, а серийные автомобили появятся на конвейере в третьем квартале этого года.

Также концерн PSA, в который теперь входит и Opel, планировал организацию сборки в России в этом году «каблучков» Peugeot Partner и Citroen Berlingo предыдущего поколения, однако это не произойдет. Из-за логистических проблем по перевозке необходимого оборудования с завода Испании в Россию запуск этих моделей перенесен на 2020 год.