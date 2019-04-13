Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Компания Haval анонсировала скорое начало продаж на российском авторынке кроссоверов F7, собранных на новом заводе китайской марки в Тульской области. Производство таких машин начнется в конце апреля, а уже в мае первые автомобили доберутся поступят в дилерские «Хавейл» в России.

Купеобразный кроссовер F7 получит следующие габаритные размеры: 4620 мм – длина, 1844 мм – ширина и 1683 мм – высота. В моторную гамму новинки войдут 1,5- и 2-литровые бензиновые турбированные двигатели, выдающие 150 и 190 лошадиных сил мощности. Связку им составит бесступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

В базовую комплектацию кроссовера войдет система климат-контроля, галогеновые фары, 17- и 19-дюймовые колеса. Светодиодная оптика, кожаный салон, адаптивный круиз и другие системы помощи водителю будут доступны для более дорогих версий.

Цены и комплектации будут объявлены ближе к началу продаж.