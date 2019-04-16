Представлена новая Hyundai Creta. Пока только для Китая

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение кроссовера Creta, которое продается в «Поднебесной» с 2014 года под названием ix25.

Вторая генерация «Креты» получила 2-ярусную оптику в стиле последних моделей Hyundai в сегменте SUV, а также черты восьмого поколения Sonata.

В интерьере новой Creta появился большой экран мультимедийной системы а ля Tesla и Volvo, а центральные дефлекторы обдува теперь расположены над сенсорным экраном. Из других перемен по сравнению с текущей «Кретой», остающейся бестселлером в России с начала выхода на рынок в 2016-м, можно отметить новый тоннель и кресла, а также другой селектор трансмиссии.

Технические характеристики кроссовера пока держатся в секрете, как размеры автомобиля. Первое поколение Creta (ix25) сейчас продают в Китае с 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором на 125 лошадиных сил и 1,4-литровым турбодвигателем на 140 «сил». Связку первому агрегату составляет 6-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат», а второму – 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод текущему поколению ix25 в КНР не положен, поэтому вероятность того, что новая генерация «паркетника» им обзаведется, крайне мала.