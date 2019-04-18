Представлен самый дешевый кроссовер Hyundai – Venue

На автомобильной выставке в Нью-Йорке состоялся дебют нового компактного кроссовера компании Hyundai, который станет самым доступным в линейке южнокорейской марки. Параллельно новинку показали в Индии – на палубе корабля, направляющегося в Гоа. Выбор мест презентаций не случаен – именно в этих странах новый Venue выйдет в продажу впервые.

Дизайн новинки выполнен в стиле нового Palisade и показанном вчера на автовыставке в Шанхае следующим поколении ix25 (будущая «Крета).

В салоне пять посадочных мест, а объем багажного отделения составляет 530 литров (903 литра при сложенных задних сиденьях). На передней панели расположен 8-дюймовый дисплей «мультимедийки», поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

В базовой версии новый Venue не получит даже обогрева наружных зеркал, а в качестве стандартных колес автомобиля выступят «штампы» на 15-дюймов.

Продавать в США новый «паркетник» будут с безальтернативным 1,6-литровым агрегатом, сочетающимся с 6-ступенчатой МКПП или вариатором SmartStream IVT. Мощность двигателя пока не объявлена.

В Индии новый Venue получит под капот три варианта моторов – 1-литровый турбоагрегат T-GDI на 120 «сил» плюс (МКПП или «робот»), 1,2-литровый «атмосферник» на 83 л.с. плюс МКП и 1,4-литровый «дизель» на 90 «скакунов» плюс 6-ступенчатая «механика». Привод – только передний.

До рынка США Hyundai Venue доберется к ноябрю, а до Индии – уже в мае.