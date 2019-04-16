Представлен первый электрифицированный автомобиль Aston Martin

Знаменитый бренд провёл презентацию своего первого электромобиля в рамках автосалона в Шанхае. Сообщается, что новинка пока что носит статус предсерийной.

К огромному сожалению почитателей бренда, технические характеристики этого электрокара далеки от впечатляющих. Однако, сама компания, похоже, решила сделать ставку на другом. В частности, фирма уверена, что спрос на её продукцию будет, так как партия будет строго лимитирована. В продажу поступит всего 15 единиц электрокаров.

Впервые анонс этого автомобиля состоялся 4 года назад. И это был один из самых амбициозных проектов на то время. Предполагалось, что новинка станет полноценным конкурентом для автомобилей Илона Маска. Но несмотря на партнёрство с азиатскими специалистами, фирме всё-таки пришлось заканчивать работу самостоятельно. И должных результатов им так и не удалось достигнуть.

Внешне автомобиль Rapide E выглядит, как стандартная версия с ДВС, исключая лишь некоторые элементы: уникальная отделка из углепластика, десятидюймовая цифровая приборная доска, синяя прострочка обивки из кожи.

Силовая установка была установлена в кузов, а батарея располагается под капотом. Запас хода на одном заряде составляет всего 322 километра. Совокупная мощность силовой установки – 610 лошадиных сил.