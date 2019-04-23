Представлен первый электрический внедорожник Ford

Ford Bronco в настоящий момент находится на пике популярности. При этом, автомобиль очень часто поддаётся различным интерпретациям. Так, недавно американский стартап Zero Labs Automotive представил некий ремейк на классический внедорожник, который получил электромотор.

Таким образом машина стала первым в мире премиальным внедорожником, который полностью работает на электродвигателе. Кузов был изготовлен из углепластика, а покупатели имеют возможность выбирать из огромного ассортимента различных дизайнерских решений и индивидуальных опций.



В кузове установлена батарея с ёмкостью в 70 кВтч. Запас хода составляет 306 километров. В системе работает трансмиссия на 5 ступеней механического типа. Привод – подключаемый полный. Для улучшения проходимости были установлены регулируемые пружины подвески и дифференциал на осях. Кроме того, специалисты готовы предложить покупателям апгрейд контрольных систем и прочих приборов.

В первую партию вошло всего полторы сотни внедорожников. Стоимость же будет варьироваться от 200 до 300 тысяч долларов.