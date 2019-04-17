Представлен интерьер абсолютно новой Hyundai Creta

Компания Hyundai на автосалоне в Шанхае рассекретила интерьер следующего поколения кроссовера ix25, продающегося на российском авторынке под названием Creta. С учетом того, что южнокорейцы показали в Китае, можно ожидать, что нечто подобное появится и у нас при смене генераций этого популярнейшего кроссовера.

Визуально новая «Крета» стала сильно похожа на другие модели марки, получив ячеистую радиаторную решетку в стиле большого Palisade и 2-этажную оптику с оглядкой на модель Kona.

Не менее крупные перемены произошли в салоне новинки. Интерьер новой Creta удалось сфотографировать самым удачливым фотошпионам, судя по снимкам которых во внутреннем убранстве новой «Креты» появится новый вертикальный монитор мультимедийной системы в стиле «Теслы», другой селектор трансмиссии и электронный стояночный тормоз. Рулевое колесо получило подрез снизу, а также обзавелось системой Terrain Mode, позволяющей выбирать режимы работы электроники.

Информации о том, когда новая Creta может выйти на российский авторынок, пока нет.