Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения. Сообщается, что сборка этого автомобиля будет налажена даже в России.

Как оказалось, колёсная база новинки увеличилась на 6 сантиметров, а длина выросла на 7.7 сантиметров. В салоне теперь доступны различные вариации расположения кресел. Так, второй ряд может иметь как обычный диванчик на троих с индивидуально регулируемыми спинками, так и два отдельных кресла с повышенными показателями комфортности.

На передней панели будет красоваться широкоформатный экран с диагональю в 12.3 дюймов для управления системой мультимедиа. Цифровая приборная доска имеет аналогичную диагональ. В центральном подлокотнике оборудован ещё один семидюймовый экран. В спинках также располагаются шикарные экраны для управления основным функционалом.

Если сложить сидения, то объём багажника составит 2 тысячи 400 литров. В базовое оснащение будет входить пневмоподвеска. Под капотом может располагаться бензиновый мотор с отдачей в 489 или 367 лошадиных сил. Оба силовых агрегата будут дополняться сорокавосьмивольтовым гибридным довеском.

Пока что неизвестно, когда данный внедорожник поступит в продажу в России. В тайне остаётся и стоимость новинки.