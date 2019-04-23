Правительство России будет поддерживать Группу ГАЗ

Сегодня стало известно о том, что Горьковскому завода вполне может быть выделена финансовая помощь в размере 29 миллиардов 500 миллионов рублей. Таким образом государство планирует поддерживать отечественного производителя Группу ГАЗ, которая принадлежит одному из российских олигархов.

В настоящий момент предприятие действительно испытывает некоторые трудности. На основании этого руководители концерна отправили в правительство официальное письмо с просьбой о поддержке. По словам экспертов, именно вышеуказанная сумма способна спасти предприятие от грядущего банкротства. При этом, большая часть средств предположительно будет направлена на субсидирование для льготников, которые оформляют автокредиты, а также на развитие общей концепции увеличения потребительского спроса.

Напомним, что не так давно сам Дерипаска говорил о том, что заводу в Горьком грозит банкротство из-за санкций, наложенных американцами. Дело в том, что ряд крупных поставщиков перестал сотрудничать с фирмой.