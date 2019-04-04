Появились живые фото нового бюджетного Nissan

В Шанхае уже через две недели стартует мотор-шоу, которое обещает быть чрезвычайно насыщенным. Так, стало известно о том, что сегмент бюджетных автомобилей там будет представлен новым седаном от Nissan.

В сети не так давно были опубликованы первые шпионские фотографии новой четырёхдверки. Если верить надписи на шильдике, то перед нами Nissan Sylphy, который во многих странах больше известен, как Sentra.

Очевидно, что новое поколение пошло автомобилю только на пользу. Он стал выглядеть более солидно и презентабельно. Кузов получил динамичные линии, а агрессивности добавляет модифицированная форма радиаторной решётки.

Инсайдеры убеждены, что седан получит более крупные габариты, по сравнению с актуальной версией. Ходят слухи, что машина будет работать на четырёхцилиндровом моторе с объёмом в 1.6 литра, который имеет отдачу в 137 лошадиных сил.