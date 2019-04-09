Появилась новая информация про BMW 1-Series

Баварский производитель не так давно опубликовал в сети фотографии новинки в камуфляже. Теперь же появились изображения, сделанные инсайдерами уже без каких-либо маскирующих плёнок.

Сообщается, что BMW 1-Series будет официально представлен общественности только этой осенью в рамках франкфуртского мотор-шоу. Глядя на фото становится понятным, что машина изменила пропорции. Специалисты связывают это с тем, что в основу машины на этот легла раз переднеприводная платформа. Капот стал короче, ввиду чего авто кажется более высоким. Двигатель теперь располагается поперёк.

В целом, дизайн машины перекликается с решением, использованным в паркетнике Х2. Подробностей про интерьер новинки пока нет. Что касается силовых агрегатов, то самым мощным в серии станет двухлитровый мотор на 306 лошадиных сил. До первой сотни он сможет добраться всего за 4.9 секунды.