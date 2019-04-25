Под Москвой появится новый автозавод Hino Motors

Со вчерашнего дня стартовало строительство новой производственной площадки в Химках. Сообщается, что там в скором времени будет возведён новый завод Hino Motors, который будет специализироваться на выпуске грузовиков.

По предварительным данным фирма закончит строительство площадки уже в текущем году. Общая площадь выделенной территории составляет 5.3 гектара. Японский бренд инвестирует в этот проект более 17 миллионов долларов. Полноценный конвейерный выпуск грузовиков начнётся уже в будущем году. Изначально фирма будет выпускать только малотоннажные и среднетоннажные модели, а именно Hino 300 и Hino 500.

Производственная мощность конвейера составит 2 тысячи экземпляров в год. При этом, все эти автомобили будут реализовываться не только на внутреннем рынке РФ, но и отправляться зарубеж. Напомним, что договор между Россией и японской фирмой был заключен ещё 2 года назад. Но начать реализацию проекта компании удалось только сейчас.