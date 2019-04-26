Платных дорог по направлению к Сочи станет больше

Стало известно о том, что на ещё одном участке трассы М-4 начнут взимать деньги за проезд с автомобилистов.

Приближается курортный сезон и совсем скоро в Краснодарский край начнут съезжаться отдыхающие. И для того, чтобы сократить количество пробок и разгрузить дороги, было решено сделать ещё один участок трассы Дон платным. Правило вступит в силу уже с понедельника. Так, за 124 километра высококлассного дорожного покрытия нужно будет платить 200 рублей днём или же на 80 рублей дешевле ночью. Для тех, кто обладает транспондером, естественно, проезд будет дешевле.

Сообщается, что на участке от 1 195 по 1 319 километр будет функционировать открытая система расчёта. Таким образом оплачивать дорогу нужно будет только один раз, вне зависимости от того, сколько автомобилист проедет километров.