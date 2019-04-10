Платную дорогу от Москвы до Санкт-Петербурга откроют до конца сентября

Ранее предполагалось, что платная трасса от Москвы до Северной столицы нашей страны будет сдана в эксплуатацию ещё до начала Чемпионата мира по футболу, который проходил в прошлом году. Это позволило бы немного разгрузить популярные трассы.

Теперь же представители профильного ведомства официально заявили о том, что платная трасса будет открыта не позднее конца сентября текущего года. В настоящий момент продолжаются работы на седьмом и восьмом участках, последний из которых является самым сложным во всём проекте. Напомним, что общая протяжённость этих двух участков составляет почти 138 километров. В целом же для того, чтобы из одной столицы добраться до другой, понадобится преодолеть 669 километров.

Согласно проектным данным, в зависимости от места трассы количество полос будет варьироваться от четырёх до десяти. В общей сложности на возведение новой дороги буде потрачено почти 153 миллиарда рублей. Максимально допустимая скорость движения по ней составит 130 километров в час. А заплатить за право проезда по высококлассному покрытию нужно будет не менее 2 тысяч рублей.