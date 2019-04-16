Первую в РФ частную дорогу начнут строить уже летом

Участок трассы Меридиан станет первым в Российской Федерации исключительно частным проектом. Приходить дорога будет от Шанхая до Гамбурга. Протяжённость российского участка превысит 2 тысячи километров.

Отмечается, что строительные работы по возведению этого инфраструктурного объекта начнутся уже этим летом. В ходе строительства также должен быть построен новый мост через Волгу, длина которого составит 4.5 километра.

Отметим, что возведение дороги будет производиться за счёт инвесторов, среди которых главенствующую роль занимает ЗАО Русская холдинговая компания. Государство же и вовсе не финансирует этот проект. Общая стоимость реализации планов составит 600 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию дорогу планируют через пять лет.