Пьяные водители могут сесть на 15 лет

Законопроект о значительном увеличении наказания за вождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения вероятнее всего рассмотрят уже этой весной.

Дорожно-транспортные происшествия, которые были совершены пьяными водителями, до сих пор остаются одними из самых тяжёлых. Чаще всего именно в таких авариях погибают люди или же получают серьёзные травмы. За последние годы количество «пьяных» ДТП постепенно сокращалось, однако прошлый год показал неожиданный рост аварий в этом сегменте, что заставило задуматься законодателей.

По мнению чиновников, многие до сих пор позволяют себе садиться выпившими за руль, так как не боятся наказания. Исходя из этого следует, что исправить ситуацию коренным образом позволит увеличение ответственности. В настоящий момент нетрезвых автомобилистов могут лишить свободы на срок максимум в 4 года. Однако, уже в скором времени санкции могут пересмотреть и увеличить этот порог до 12 лет. Если же в результате ДТП погибло больше 2 человек, то водитель и вовсе может сесть за решётку на 15 лет. Кроме того, наказание для тех автомобилистов, которые скрылись с места трагедии, будет аналогичным.