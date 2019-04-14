Отзыв владельца «Лада Веста» (2017): О «Весте» вестимо

Мы искали новый автомобиль на смену 6-летней люксовой Приоре-универсал за разумные деньги для семьи с двумя взрослыми детьми. Пытались уйти от привычки покупать отечественные автомобили (до Приоры 8 лет ездили на инжекторной девятке). Первой задачей была цель уйти от механической КПП. Ездить приходится в московской области, без пробок никак, с каждым годом их становится всё больше. На девятке сцепление меняли на 120 000 км пробега, на Приоре на 90 000 км пробега, поэтому решили искать машину с автоматом.

Начали с «CRETA». После визита в салон были поражены наповал маркетинговой политикой, выворачивающей карманы навязанными «допами». Заехали в «Ford», посидели в хэтчбеке, пассажиры на заднем сиденье упёрлись головами в стекла задних дверей. Между передними сидениями непривычная громоздкая борода.

Пошли смотреть модельный ряд Рено. Устаревший 4-х ступенчатый автомат, пожирающий бензин на трассе, минималистичный дизайн не дотягивает даже до люксовой Приоры 2011 года. Остановили своё внимание на «Kaptur», но побоялись связываться с вариатором. К тому же никто не смог предоставить возможность его протестировать.

Следующие были «Solaris» с шестиступенчатым автоматом, в котором задние пассажиры упёрлись головами в потолок и «Ria» (хэтчбек), нас всё устроило кроме красной подсветки приборной панели и цены, не свойственной автомобилям такого класса.

Прошли тест-драйв на «Polo». Понравилась динамика, автоматическая 6-ступенчатая коробка, необычно цепкие тормоза, но не понравился салон. «Polo» внутри оказывается меньше, чем кажется снаружи.Наличие расширяющегося короба в ногах задних пассажиров не позволяет сидеть третьему пассажиру в середине дивана. Маркетинговая политика модельного ряда даёт понять владельцу, что он наказан, за то, что не купил «Люкс». Даже лампочки подсветки перчаточного ящика он будет лишён! После люксовой Приоры с климат-контролем, светодиодным светом в салоне, парктроником и подсветкой порогов дверей нас «тошнило» от недолюксов, а люкс нас не устраивал размерами салона и отсутствием парктроника.

Мы оказались в тупике, рассматривать экзотику нам не хотелось, поскольку иногда мы путешествуем по стране, а с экзотикой могут возникнуть проблемы при ремонте в провинции. Поэтому поехали смотреть Ладу.

В отличие от иномарочных автосалонов, покупателей на люксовой Приоре в салонах «Лада» встречали как VIP-персон. Подсветка порогов дверей и хорошее состояние автомобиля вызвало конкурс среди автосалонов на цену по «трейдину» за наш автомобиль. На знакомство с «X-Ray» много времени не понадобилось, этот автомобиль нас ничем не удивил.

«Веста» поразила сразу же, как только мы в неё сели. В передней части салона понравилась достаточно современная передняя панель с видео модулем и GPS-навигацией, Камера заднего вида с адаптивной траекторией, эргономика кресел, мультифункциональный руль. Автоматическое управление фарами (в зависимости от освещённости) лишила полностью беспокойства при парковке, и штатный парктроник.

Пассажиры на заднем сиденье не упёрлись головой в потолок (хотя это седан), на них не давили стёкла задних дверей, совершенно не стесняя двоих, на заднем сиденье поместился третий. Самым неожиданным оказалось то, что дочь уместилась на заднем сиденье, положа ногу на ногу! Единственное что нам не понравилось, так это крепление плафона освещения над передними сиденьями. В Приоре он жёстко крепится на каркасе крыши, а на Весте держатся на обшивке потолка, и при нажатии кнопок плафон «гуляет» вместе с обшивкой.

Зато с конструкцией кузова ВАЗ сделал ощутимый рывок вперёд. Если на Приоре боковина кузова собиралась из трёх частей (передняя часть, центральная стойка, задняя часть с крылом) это видно по швам в дверных проёмах, то на Весте вся боковина отштампована из цельного листа металла! За это ВАЗу хочется поставить 5 с плюсом. Не каждый производитель кузова такого объёма на это способен.

Веста внутри оказалась больше, чем казалась снаружи. Далее нам важно было не испортить впечатления ходовыми качествами автомобиля, поэтому (зная во что превращается динамика Приоры, когда в ней сидят 5 человек) варианты с двигателем 1,6 мы не стали рассматривать. Нам не составило труда записаться на тест-драйв на разные варианты КПП с двигателем 1,8 л. Нам важно было выбрать место для тест-драйва, чтобы оценить роботизированную коробку в условиях спусков и подъёмов. Таким местом оказалась Яхрома. На тест драйв мы приехали всей семьёй. 4 человека (два из которых водители) и пятый -представитель автосалона загрузили автомобиль по полной программе, не хватало только ещё пары мешков с картошкой в багажнике. Машина с МКПП нам очень напомнила и Приору, и девятку в тот момент, когда после искусственной неровности пытаешься ехать на второй передаче. Крутящего момента двигателя на малых оборотах второй передачи не хватает, а включить первую не даёт синхронизатор. Приходится добавлять газу, и с пробуксовкой сцепления разгонять машину на второй передаче. Это как раз то, отчего мы решили уходить.

Тест-драйв на роботизированной коробке превзошёл все наши ожидания. На прямой равнинной дороге машина разгонялась как ракета! Было приятно ощущать, как волшебник переключает за тебя передачи. Особенно нас поразило троганье в горку. После автоматического противооткатного удержания Веста трогалась в подъёме без надрыва и проскальзывания сцепления, без малейшего шанса заглохнуть!

Далее мы стали рассматривать мультируль, эргономику управления автомобилем и мультимедийным устройством с дисплейной панелью. Нам очень понравились динамические свойства рулевого управления по сравнению с Приорой (это тема для отдельной статьи). За 1,5 оборота руля колёса оказывались в крайнем положении. Мы были приятно удивлены круиз-контролем и управлением мультимедийным устройством с руля. Нас несколько огорчило расположение педали газа. Она расположена очень близко к стенке центральной стойки передней панели, и правый край подошвы шкрябает по стенке, оставляя на ней следы.

Навигационное ПО(СитиГид) (по сравнению с Навителом и Яндекс-навигатором) нас сильно не порадовало (это тоже отдельная тема для статьи). К сожалению, в условиях пробок СитиГид не может оперативно пересчитывать маршрут, как это делает сервер Яндекса, но свои основные функции он выполняет надёжно и приемлемо. При движении задним ходом очень информативно отображается заднее пространство (даже в условиях недостаточной освещённости) и траекторные линии трёх цветов (в зависимости от удаления от бампера), с изменением положения в пространстве (в зависимости от угла поворота руля). Это сказочный сервис для отечественных автомобилей, реализован на очень хорошем уровне. Выше всяких похвал.

Из всех вариантов автомобилей в полной комплектации, которые мы рассматривали летом 2017 года, это был лучший вариант за 745 000 рублей. У него был только один недостаток — это был седан.

Мы не могли откладывать покупку автомобиля в ожидании SW. ВАЗ уже неоднократно менял свои планы по дате начала выпуска SW, мы не поверили очередным обещаниям и в сентябре 2017 купили года Весту седан.

При покупке автомобиля нам был навязан автосалоном антикор и коврики. Что касается антикора, то он необходим, поскольку на заводе антикор наносят возмутительно плохо. В автосалонах его тоже наносят плохо, создавая видимость для получения с вас денег. Мы попросили поднять обработанную машину на подъёмник и обнаружили, что некоторые щели в швах между деталями кузова (под багажником) оказались непокрытыми антикором. Это большой минус ВАЗу и автосалону. К тому же, в автосалоне при обработке антикором не снимали колёса (на дисках остались следы антикора) и не снимали подкрылки. Под подкрылком оказались необработанные поверхности. При установке госномера на крышку багажника мы обнаружили, что пластмассовая рамка под номер установлена автосалоном на поверхность имеющую кривизну. Из-за этого рамка нижней гранью упирается в лако-красочное покрытие крышки багажника, оставляя на нём следы. Рамку мы выбросили, номер обклеили тонким слоем шумоизоляции и установили в штатное место.

По сравнению с Приорой, ухудшился боковой обзор за передней водительской стойкой. Стойка находится в самом неподходящем месте, за ней не видно пешеходов. Мы с сыном уже несколько раз попадали в ситуации, когда приходилось тормозить в самый последний момент. Кроме того, боковой обзор ухудшают потоки дождевой воды. Они ручьём заливают окно водительской двери, препятствуя обзору зеркала заднего вида. Я понимаю, что эти явления присутствуют в каждом автомобиле, но именно в Весте они стали более чем очевидны. Очень хочется «разжаловать в рядовые» того «умника», который придумал включать дворники перемещением подрулевой ручки вниз! Это решение противоречащее здравому смыслу, поскольку дворники начинают движение вверх.

В процессе эксплуатации в первую зиму мы поняли, что седан позволяет экономить на мойке автомобиля, не пачкать руки открывая багажник и не протирать от грязи заднее стекло и камеру заднего вида. Огромный бак (50 л.) даже при расходе 9,6 л. в условиях пробок позволяет заправлять Весту реже, чем мы заправляли Приору. Поскольку объём двигателя увеличен до 1,8 л. (за счёт хода поршней) увеличилась длина плеч коленвала. Это привело к приросту крутящего момента на низких оборотах, и к повышенному расходу моторного масла. Так что приходится заправлять автомобиль не только бензином, но и маслом. ВАЗ пугает цифрами до 0,3 л. на 1000 км. За 15 000 км пробега до ТО-1 канистра 4л. почти полностью ушла на долив. Видимо статья «Лада XRAY 1.8: почему дымил мотор» в №2 за 2017г. «Авторевю» оказалась без должного внимания, и завод продолжает ставить бракованные стержни клапанов. Возникает ощущение, что ВАЗ целенаправленно портит себе имидж. На замечания покупателей о скрипе передней подвески они не реагировали почти год. О том, что для двигателя 1,8 л. необходимо усиленное сцепление на заводе никто не догадывался. То, что крышка двигателя резонирует рёвом при 3000 оборотах на холостом ходу (при переключении передач или при сбросе педали газа) на заводе никто не слышит, хотя каждый автомобиль проходит тестовый круг по заводскому полигону. С такой инерционностью ВАЗ потеряет позицию на внутреннем рынке. С адаптацией автомобиля к зимним условиям, ВАЗ всё испортил. Подогрев стекла действительно очень эффективное решение, но дворники паркуются в необогреваемом месте, и покрываются льдом от жижи, сползающей с тёплого стекла. Поэтому обогрев стекла приходится использовать только перед началом движения.

Что касается процедуры смены масла, то на ВАЗе об этом явно не додумали. Почему датчик находится в непосредственной близости от масляного фильтра? Приятно слышать, что Директор ВАЗа ездит на «Весте», в связи с этим очень хочется предложить ему поменять масляный фильтр самостоятельно хотя бы один раз. Почему каждая замена масляного фильтра несёт потенциальную угрозу датчику положения коленвала? Лентяи в автосервисах уже приспособились менять фильтр без снятия защиты картера двигателя и без снятия датчика, но смотреть на эту процедуру без корвалола не получается.

Нас очень порадовал робот (после ручной КПП). В сочетании с двигателем 1,8 л. получаешь удовольствие от езды. При разгоне автомобиля робот на 60 км/час уже включает пятую передачу. Крутые подъёмы робот вытягивает на третьей, на которых Приора выезжала на второй.

Но не всё так идеально, как казалось при тест-драйве. Робот переключает передачи аккуратно балансируя между сцеплением и газом (на это уходит до 2-х секунд), он это делает безусловно лучше, чем среднестатистический водитель на ручной КПП, но он совершенно не понимает, когда это нужно делать. И в некоторых случаях он это делает не в самый подходящий момент, создавая опасные ситуации на дороге.

1) Опасная ситуация возникает, когда вы катитесь в своём ряду и упираетесь в грузовик, который плетётся со скоростью 55 км/час, а робот всё ещё держит КПП на пятой передаче. Вы плетётесь, и как только появляется на встречке окно для обгона, добавляете газ и выезжаете на встречку. В это момент, вместо динамичного разгона робот берёт таймаут и переключается на четвёртую передачу. Вы уже на встречке, а разгона нет. Окружающие не понимают вашего манёвра. Недождавшись 2 секунды, вы рефлекторно давите педаль в пол, срабатывает «концевик», и робот берёт ещё 2 секунды, чтобы включить уже третью передачу. В коне концов машина стартует как ракета, и с рёвом двигателя ввинчивается в пространство. Хорошо если за 4 секунды оно осталось. Иногда приходится тормозить и возвращаться в свой ряд.

2) Опасная ситуация возникает, когда между вами и ползущей впереди машиной увеличивается дистанция в которую пытается влезть «обочечник». Вы пытаетесь эту дистанцию сократить, но пока робот переключает передачу «обочечник» думает, что его пропускают и вклинивается в зазор,. Если передача включится вы рискуете догнать «обочечника». К этому нужно быть готовым и на радость «обочечникам» тормозить, не дожидаясь, когда включится передача. Что ж, уступать и прощать — свойство сильных. Может быть именно по этим причинам жители больших городов не признают роботов.

В целом мы довольны роботом на двигателе 1,8 л. О его недостатках можно говорить много, но к ручной КПП возвращаться не хочется, поскольку робот напрягает водителя гораздо меньше, чем МКПП. Преимуществ у робота, несомненно, больше, а к его особенностям привыкнуть не так сложно. Спорить об этом бесполезно с теми, кто на нём не проехал хотя бы 1000 км по городу.

Двигатель 1,8 л. (по сравнению с 1,6 л.) производит хорошее впечатление, если не вдаваться в подробности. Он продолжает радовать своей динамикой даже после достижения скорости 100 км/ч. В салоне его практически не слышно, хотя на улице он ревёт громче одноклассников.

Сильно разочаровала адаптация автомобиля под зимние условия. Бачок стеклоомывающей жидкости расположен так, что не видно уровень жидкости, даже при заливке. На девятке стоял датчик уровня жидкости в каждом бачке. Почему его не поставили на «Весте»? Тёплый воздух дует в ноги водителя не на пальцы ног, а несколько выше. О чём думали конструкторы? Электрический подогрев стекла великолепно плавит снег, налипающий на стекло. Получившаяся жижа стекает на щётки и замерзает на них, потому что место парковки щёток никаким образом не подогревается. Подогрев можно было реализовать разными, уже всем известными способами, но об этом на ВАЗе никто не позаботился!!! Это ПОЗОР для производителя высокотехнологичного автомобиля, который создавался для эксплуатации в зимних условиях. Таким образом, затраты покупателя на электрический обогрев стекла совершенно себя не оправдывают. Вы по-прежнему будете останавливаться, чтобы стряхнуть лёд с щёток, но если вы будете их обстукивать о стекло с электрическим подогревом и оно от этого треснет вашему разочарованию не будет предела, стоимость стекла с работами по его замене стоят дороже КАСКО.

В Автомобиле добавилось количество ржавеющих деталей. Обидно, что это происходит даже в салоне автомобиля. Уже появилась коррозия на кардане рулевого вала, на очереди кронштейн педалей, который не окрашен вообще. На корпусе тормозных барабанов задних колёс появилась коррозия после второй зимы, я думаю краски на барабанах не останется. На «Приоре» они были из алюминиевого сплава и за 6 лет эксплуатации они свой внешний вид не потеряли. Правда следует отметить, что Веста с барабанными тормозами тормозит ощутимо лучше, чем Приора.

Что касается передних тормозов, то на Весте я обратил внимание на безграмотное расположение передних тормозных шлангов. Шланги расположены таким образом, что при повороте колёс они не работают на изгиб по все длине, а заламываются в одних и тех же конкретных местах. Можно предположить, что если вовремя их не заменить, то именно там они и порвутся.

Высокий дорожный просвет несомненное преимущество автомобиля. Мы это почувствовали на заснеженных дорогах. Когда соседи утюжили днищем первый снег на нерасчищенных дорогах на Весте мы себя ощущали по-королевски. Но владельцам «Весты» не стоит зазнаваться, при попадании переднего колеса в яму элементарно можно получить удар по пластмассовому брызговику, расположенному перед колёсной нишей. Почему его не сделали резиновым?

Про Калужский пластмассовый домкрат, которым умудрились укомплектовать «Весту», даже не хочется писать. А тех, кто это сделал нужно выгонять из отрасли и отбирать дипломы. При спущенном переднем колесе он даже не помещается под порог автомобиля! Выбросите этот пластмассовый домкрат сразу и купите Приоровский металлический домкрат (если успеете). Они поставлялись из Украины на первые «Весты».

Салон «Весты» вызывает восхищение у всех, кто случайно в нём оказывается. Очень удобные кресла. Хорошо и быстро работает подогрев передних сидений. Нас очень устраивает, что степень подогрева не регулируется. Таким образом им невозможно злоупотреблять, вы его обязательно выключите. Отдельно хочется поблагодарить конструкторов, которые разместили в сиденье датчик, отключающий подогрев, если на нём никто не сидит.

Трансформация салона оказалась не так хороша, как у «Приоры». Совершенно не понятно, почему ВАЗ не переносит свои удачные решения на последующие модели автомобилей. На «Приоре» задние сиденья откидывались вперёд, а на их место опускались спинки, образуя ровный пол с багажником. При необходимости сиденья можно было даже снять. На «Весте», даже на SW, опускаются только спинки на сиденья, образуя наклонный пол. Это решение считаю проигрышным, особенно для SW!



В целом «Веста» нам понравилась. Купив её в максимальной комплектации, нам уже не о чём мечтать, в ней всё есть. Мы с сыном ездим на ней более года, и довольны автомобилем. Несомненно, будем рады, если ВАЗ избавится от троечников, создающих повод для критики хорошего автомобиля.

Автомобиль: Lada Vesta

Пробег на момент написания отзыва: 25000 км

Объем двигателя: 1,8

Мощность двигателя: 122 л.с.

Тип трансмиссии: робот

Тип топлива: бензин

Привод: передний

Расположение руля: слева

Автор: Алексей (al-an@live.ru)