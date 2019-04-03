Опубликованы шпионские фото нового Opel Astra

Компания Opel выкатила на тесты новое поколение своего хэтчбека Astra. Предсерийный прототип получил минимальный камуфляж, что позволяет оценить его дизайн.

Судя по фотографиям новинки, опубликованным порталом Motor1, новая Astra была замечена на дорогах Германии. Автомобиль получит переработанную переднюю часть кузова и небольшие доработки в области задних фонарей.

При этом наибольшие перемены новая «Астра» будет скрывать внутри, поскольку наряду с новой платформой французы оснастят эту модель и своей моторной линейкой, включающей в себя как бензиновые, так и дизельные агрегаты. Не исключено, что в нее войдет 1,2-литровый турбированный мотор Peugeot THP и 1,5-литровый дизельный двигатель BlueHDi.

Официальный дебют нового поколения Opel Astra должен состояться уже до конца этого года.